Mercato - OM : Une nouvelle recrue à 4,5M€ pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 30 juin 2021 à 11h00 par T.M.

Réclamant l’arrivée de Luan Peres à l’OM, Jorge Sampaoli pourrait bien arriver à ses fins très rapidement.

Après avoir acté l’arrivée de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone, l’OM devrait prochainement officialiser le renfort de Gerson. A 24 ans, le milieu de terrain débarque en provenance de Flamengo et tentera à nouveau sa chance en Europe après un passage décevant en Italie. Et il ne devrait pas être le seul à emprunter ce chemin. En effet, à 26 ans, Luan Peres pourrait aussi en faire de même. Passé par la Belgique et Bruges, le défenseur central de Santos, recruté par Jorge Sampaoli à l’époque, se rapprocherait de retrouvailles à l’OM avec son ancien entraîneur.

Ça négocie entre l’OM et Santos !