Mercato - OM : Longoria dégaine une offre de 8M€ pour satisfaire Sampaoli !

Publié le 29 juin 2021 à 15h10 par T.M.

Souhaitant retrouver Luan Peres à l’OM, Jorge Sampaoli aurait visiblement convaincu Pablo Longoria de passer à l’offensive.

Du côté de l’OM, cela va également bouger en défense centrale à l’occasion de ce mercato estival. En effet, comme l’a révélé L’Equipe ce mardi, les Phocéens voudraient se séparer de Duje Caleta-Car et pour remplacer le Croate, c’est Luan Peres qui serait ciblé. A 26 ans, le Brésilien évolue actuellement du côté de Santos, où Jorge Sampaoli l’avait recruté en 2019. Et désormais, l’entraîneur de l’OM souhaiterait l’attirer sur la Canebière. Ainsi, Sampaoli aurait réclamé l’arrivée de Luan Peres et Pablo Longoria pourrait s’exécuter.

Une offre de 8M€ ?