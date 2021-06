Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est en feu et va boucler trois nouveaux transferts !

Publié le 28 juin 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Sur tous les fronts en coulisses, Pablo Longoria n'en finit plus de tout tenter pour renforcer l'effectif de l'OM. Après Gerson et Konrad de la Fuente, qui seront les premières recrues estivales côté olympien, trois autres joueurs sont en approche. Et c'est encore loin d'être terminé.

Comme prévu, l'Olympique de Marseille anime le mercato estival. Il faut dire que Pablo Longoria n'a jamais caché sa volonté de renforcer de manière drastique l'effectif de Jorge Sampaoli qui vit son premier marché des transferts depuis son arrivée sur le banc de l'OM. Et c'est même une véritable révolution qui est menée à Marseille qui a déjà laissé filer de nombreux joueurs à l'image de Florian Thauvin, Valère Germain, Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo, Yohann Pelé ou encore Michaël Cuisance et Olivier Ntcham dont les options d'achat n'ont pas été levée. Par conséquent, Pablo Longoria s'active dans tous les sens pour offrir à Jorge Sampaoli l'effectif dont il a besoin. Dans cette optique, Gerson, dont l'accord avec Flamengo a été officialisé, et Konrad de la Fuente, arrivé ce lundi à la Commanderie pour passer sa visite médicale, seront les deux premières recrues estivales de l'OM. Mais surement pas les dernières.

Lopez, Under et Peres tout proche de l'OM

En effet, Pablo Longoria a prévu une dizaine de recrues cet été et alors que l'OM reprend l'entraînement ce lundi, tout va s'accélérer dans les prochaines heures. Pas moins de trois nouvelles recrues sont attendues. Selon les informations de Sky Italia , le président marseillais s'apprête ainsi à boucler l'arrivée de deux joueurs de l'AS Roma. Le premier n'est autre que Pau Lopez. Barré par le recrutement de Rui Patricio, réclamé par José Mourinho, le portier espagnol devrait être le numéro 1 bis désiré par Jorge Sampaoli pour concurrencer Steve Mandanda. L'autre joueur de la Louve annoncé proche de l'OM par le média italien et Cengiz Under qui revient d'un prêt à Leicester et qui sera probablement le successeur de Florian Thauvin. Dans les deux cas, il s'agira d'un prêt avec des options d'achat qui deviendront automatique selon le nombre de matches disputés. Pour Pau Lopez, l'option d'achat sera de 12M€, et de 15M€ pour Cengiz Under. Et ce n'est pas terminé. La Gazeta Esportiva assure en effet que Luan Peres a probablement disputer sa dernière rencontre avec Santos dimanche soir puisque le défenseur brésilien prépare son déménagement à Marseille. Une piste enclenchée par Jorge Sampaoli qui avait eu Luan Peres sous ses ordres à Santos.

Gameiro et Guendouzi s'éloignent