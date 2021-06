Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste totalement inattendue !

Publié le 28 juin 2021 à 11h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu en plus de l'arrivée de Gerson, l'OM se pencherait sur la situation de Nicolas Raskin (20 ans) dont le contrat au Standard de Liège s'achève en juin 2022.

Entre la vente de Morgan Sanson lors du mercato d'hiver et les départs de Michaël Cuisance et Olivier Nctham, dont les options d'achat n'ont pas été levées, l'OM cherche à se renforcer dans l'entrejeu, d'autant plus que l'avenir de Boubacar Kamara est très incertain. Dans cette optique, Gerson est arrivé à Marseille pour densifier ce secteur de jeu. Toutefois, cela ne sera pas suffisant pour l'OM qui s'active sur d'autres dossiers en parallèle. La piste menant à Mattéo Guendouzi a longtemps été prioritaire, mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Arsenal se montre très gourmand malgré la situation contractuelle de l'international Espoirs français.

L'OM s'intéresse à Raskin