Mercato - OM : Une grande incertitude autour de Gerson !

Publié le 28 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Ce dimanche, Gerson est arrivé à Marseille et devrait officiellement devenir un joueur de l’OM dans les prochaines heures. Mais le verra-t-on avec les Phocéens cet été ?

Il y a quelques jours désormais, l’OM officialisait un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Toutefois, pour le moment, le milieu de terrain brésilien n’a toujours pas signé son contrat avec les Phocéens. Cela va toutefois être chose faite dans les prochaines heures. En effet, Gerson est arrivé ce dimanche à Marseille et va prochainement passer sa visite médicale et s’engager enfin avec l’OM. Cependant, les débuts de l’ancien joueur de Flamengo pourraient être retardés. La raison ? Les Jeux Olympiques.

Gerson aux JO ?