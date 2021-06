Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande émotion de Gerson avant de rejoindre le projet McCourt !

Publié le 23 juin 2021 à 10h10 par La rédaction

C’est officiel, un accord a été trouvé entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson. Et ce dernier est apparu très ému au moment de retracer son parcours au Brésil dans une émission qui lui a été consacrée.

L’OM a annoncé la nouvelle le 9 juin. Comme révélé au préalable par Le 10 Sport, le club phocéen et Flamengo ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Gerson à hauteur de 20M€ auxquels s’ajoutent 10M€ de bonus. Après la Roma et la Fiorentina, Gerson s'apprête à tenter sa troisième expérience européenne avec l'OM. Et avant de s'envoler pour le sud de la France, le milieu brésilien est revenu sur son aventure avec Flamengo.

« Je deviens émotif en me souvenant des choses que j'ai vécues dans ma vie »