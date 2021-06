Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, un nouveau milieu se rapproche de l’OM !

Publié le 23 juin 2021 à 9h10 par T.M.

Malgré l’annonce de la concurrence du Borussia Dortmund et de Benfica, l’OM serait toujours idéalement placé pour récupérer Matteo Guendouzi cet été.

Après Gerson, cela va encore bouger dans l’entrejeu de l’OM. Et dans son milieu de terrain idéal, Jorge Sampaoli aimerait aligner un trio Pape Gueye-Gerson-Guendouzi. Si le premier cité est déjà sur la Canebière et que le Brésilien a été recruté, reste maintenant à faire venir l’international Espoirs français, de retour à Arsenal après son prêt au Hertha Berlin. Ainsi, depuis plusieurs semaines, cela discute entre les différentes parties, mais comme le10sport.com avait pu vous le révéler, les Gunners sont particulièrement gourmands pour lâcher Guendouzi.

Avantage OM ?