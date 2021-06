Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et une nouvelle recrue pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 23 juin 2021 à 6h45 par T.M.

Pouvant déjà compter sur le renfort de Gerson, Jorge Sampaoli serait sur le point d’accueillir Konrad de la Fuente. Et d’autres recrues seraient imminentes.

Pablo Longoria l’a dernièrement fait savoir, pas moins de 11 recrues sont attendues à l’OM cet été. Un grand chamboulement sera ainsi opéré au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli, qui pourra compter sur de nouvelles armes pour lancer réellement le nouveau projet de Frank McCourt. Et le mercato estival débute fort à l’OM. Alors que l’arrivée de Gerson est déjà bouclée, d’ici peu, c’est celle de Konrad de la Fuente, qui arrivera en provenance du FC Barcelone. Et cela va encore continuer…

Et maintenant Daniel Wass ?