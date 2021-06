Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Longoria… L’incroyable sortie de Mourad Boudjellal !

Publié le 23 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Du côté de l’OM, le nouveau projet semble partir sur de très bonnes bases. Et si tout cela était grâce à… Mourad Boudjellal ?

En février dernier, Frank McCourt a décidé de repartir sur de nouvelles bases à l’OM. Voyant que son projet tournait au vinaigre, l’Américain a tout changer, décidant de se séparer de Jacques-Henri Eyraud, le remplaçant pas Pablo Longoria au poste de président et en choisissant Jorge Sampaoli pour occuper la fonction d’entraîneur. Profitant de ce renouveau, McCourt en a également profité pour démentir encore une fois les rumeurs d’une vente de l’OM, ce pour quoi était intéressé par Mourad Boudjellal l’été dernier avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Et si cela n’a pas fonctionné pour le désormais patron du Hyères FC, sa tentative pourrait bien avoir être le déclencheur de ce chamboulement sur la Canebière.

« Ils semblent avoir compris certaines choses »