Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a déjà sa réponse pour ce joueur français !

Publié le 23 juin 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM pour venir renforcer l’entrejeu de Jorge Sampaoli cet été, Francis Coquelin ne ferme pas la porte au club phocéen…

Alors que Boubacar Kamara semble plus que jamais en instance de départ à l’OM étant donné que son contrat court jusqu’en juin 2022 et qu’il dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts, Jorge Sampaoli devra attirer un autre milieu de terrain défensif cet été pour le remplacer. Le nom de Francis Coquelin (30 ans, Villarreal) est régulièrement évoqué à cet effet, et dans un entretien accordé à France Bleu mardi, le joueur français a évoqué cet intérêt de l’OM.

Coquelin ne ferme pas la porte à l’OM