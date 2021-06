Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce de ce joueur d’Emery sur une arrivée à Marseille !

Publié le 22 juin 2021 à 17h10 par B.C.

Dans le viseur de l’OM comme vous l’a indiqué le 10 Sport, Francis Coquelin ne ferme pas la porte à une arrivée dans la cité phocéenne.

Après avoir bouclé la venue de Gerson, Pablo Longoria s’active pour mettre la main sur de nouveaux renforts. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’OM a déjà transmis une offre à David Luiz et reste attentif à la situation de Matteo Guendouzi. Selon nos informations, la piste menant à Francis Coquelin a également été activée, et celle-ci serait toujours d’actualité. D’après Sky Allemagne , le milieu de Villarreal serait en contact avec les dirigeants phocéens en vue d’un transfert cet été, et ce malgré l’arrivée déjà actée de Gerson. Interrogé sur le sujet par France Bleu , Francis Coquelin laisse de son côté planer le doute concernant son avenir.

« L’OM ? Ce sont des rumeurs, mais… »