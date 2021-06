Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit une piste brûlante s'éloigner...

Publié le 22 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Très intéressé par le recrutement de Mattéo Guendouzi, l'OM est toutefois en grand danger dans ce dossier puisque la concurrence s'organise.

Malgré le recrutement de Gerson, l'Olympique de Marseille souhaite recruter un autre milieu de terrain à vocation plus défensive. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a accéléré ces dernières semaines pour tenter d'attirer Mattéo Guendouzi sur lequel Arsenal ne compte plus. Et pourtant, cela n'empêche pas les Gunners d'être toujours gourmands dans ce dossier, toujours selon nos informations. Une situation qui paralyse les négociations.

La concurrence prend les devants pour Guendouzi