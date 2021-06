Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle menace colossale pour ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 21 juin 2021 à 15h10 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM est très bien placé pour s'offrir les services de Matteo Guendouzi. Toutefois, Pablo Longoria devrait se méfier du Borussia Dortmund. En effet, le club de la Ruhr pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines pour s'offrir le milieu de terrain d'Arsenal.

Prêté au Hertha Berlin cette saison, Matteo Guendouzi a tapé ans l'oeil de Pablo Longoria. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le président de l'OM a déjà très bien avancé sur ce dossier. Selon nos informations du 17 mai, Pablo Longoria est en très bonne posture pour offrir Matteo Guendouzi à Jorge Sampaoli cet été. D'autant que l'opération est dans les cordes marseillaises sur le plan financier.

Le Borussia Dortmund sur les starting-blocks pour Guendouzi ?