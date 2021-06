Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli tout proche de boucler un transfert à 8M€ ?

Publié le 21 juin 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Désireux de conserver son compatriote argentin Leonardo Balerdi qui sort d’une saison en prêt à l’OM, Jorge Sampaoli serait proche d’un accord avec le Borussia Dortmund dans ce dossier.

Prêté cette saison à l’OM par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi faisait l’objet d’une option d’achat fixée à hauteur de 14M€, et le défenseur central argentin n’a jamais caché son envie de rester au sein du club phocéen. Mais Jorge Sampaoli, qui désire également le conserver, n’a pas les moyens de boucler le deal à ce tarif, et négocie donc avec le club allemand depuis plusieurs semaines. Et il semblerait que l’OM parvienne enfin à trouver un terrain d’entente pour Balerdi…

Balerdi à l’OM pour 8M€ ?