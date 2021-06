Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, sur quel joueur Longoria doit-il jeter son dévolu ?

Publié le 21 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Président de l’OM, Pablo Longoria se montre très actif sur le marché des transferts. Ayant déjà bouclé l’opération Gerson et étant sur le point d’en faire de même avec Konrad de la Fuente, quel devrait être le prochain coup du patron de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

À l’instar de la dernière fenêtre estivale des transferts et du mercato hivernal, Pablo Longoria compterait considérablement remodeler l’effectif de Jorge Sampaoli et travaillerait d’ailleurs de concert avec l’entraîneur de l’OM. Et depuis peu, le président de l’Olympique de Marseille est déjà parvenu à boucler le transfert de Gerson pour une somme avoisinant les 30M€, bonus compris. Néanmoins, Longoria ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et aurait activé plusieurs dossiers plus ou moins chauds ces derniers temps. D’ailleurs, après être parvenu à un accord pour un transfert de 3,5M€ avec le FC Barcelone, Konrad de la Fuente (19 ans) va aussi déposer ses valises sur la Canebière dans les prochains jours. Et après ?

Des pistes à la pelle, mais quelle doit être la priorité ?