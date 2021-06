Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 20 juin 2021 à 22h10 par Th.B.

Ne disposant pas d’un temps de jeu important au FC Barcelone, Konrad de la Fuente devrait prendre la direction de l’OM et ce ne serait qu’une question de jours désormais.

Après Gerson et alors que Valentin Rosier se rapprocherait énormément du club phocéen ces dernières heures, l’OM aurait bouclé une tout autre opération. Samedi, Mundo Deportivo a révélé qu’un accord pour le transfert de Konrad de la Fuente aurait été trouvé entre l’OM et le FC Barcelone. Dans ledit accord, une clause stipulerait que le Barça conserverait 50% des droits de l’ailier américain de 19 ans. Dans la foulée, RMC Sport a confirmé la tendance en évoquant un contrat de quatre ans et une indemnité de transfert de 3,5M€.

Tout est bouclé pour Konrad et une annonce prévue prochainement