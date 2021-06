Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé un autre transfert !

Publié le 20 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria est parvenu à recruter Gerson, le président de l’OM serait également arrivé à un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Konrad de la Fuente.

Les semaines se suivent ainsi que les entrevues pour Pablo Longoria. Après être parvenu à boucler la signature de Gerson qui viendra renforcer le milieu de terrain de l’OM la saison prochaine, le président du club phocéen serait parvenu à mener à bien le recrutement… d’un joueur du FC Barcelone ! Formé au Barça et disposant du statut d’international, Konrad de la Fuente (19 ans) se serait mis d’accord avec le FC Barcelone et l’OM pour un transfert. C’est en effet ce que Mundo Deportivo a rapporté dans la journée de samedi. Et on connaîtrait déjà les contours de son contrat et de l’opération.

C’est fait pour Konrad de la Fuente !