Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Sergio Ramos !

Publié le 20 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Pourtant annoncé du côté de l’AC Milan, Sergio Ramos ne pourrait pas débarquer au sein du club lombard. De quoi permettre au PS de continuer à espérer recruter la légende du Real Madrid.

Alors que Sergio Ramos est libre de tout contrat depuis l’annonce de son départ du Real Madrid jeudi, l’option PSG prendrait de plus en plus d’ampleur dans le clan Ramos qui se serait entretenu avec les dirigeants parisiens dans le cadre d’une éventuelle arrivée. Cependant, l’AC Milan discuterait également avec le désormais ex-capitaine du Real Madrid. Si l’on en croit les informations de Gianluca Di Marzio, il ne faudrait pas s’attendre à une arrivée de Sergio Ramos à Milan, du moins pour le moment.

Pas d’arrivée à l’AC Milan pour Sergio Ramos ?