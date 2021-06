Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane et Ramos pourraient continuer à jouer ensemble !

Publié le 19 juin 2021 à 16h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Real Madrid respectivement le 30 juin prochain et en juin 2022, Sergio Ramos et Raphael Varane vont être deux grands acteurs du mercato estival. Le PSG semble être sur le coup, mais les deux pourraient vraisemblablement continuer à jouer ensemble en Premier League...

Ensemble depuis 2011, Raphaël Varane et Sergio Ramos pourraient quitter le Real Madrid. Pour l’Espagnol, c’est d’ailleurs certain, puisqu’il a annoncé son départ dans une conférence de presse récemment organisée par le club madrilène. Mais pour Varane, le Real Madrid a encore un espoir. Il ne reste en effet qu’un an de contrat au Français, que les Merengue aimeraient prolonger. RMC Sport a toutefois annonce que Varane se poserait des questions sur son avenir. Ayant rejoint le Real Madrid très jeune, il se demande si le moment n’est pas venu pour lui d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’un comme l’autre, ils ne manquent pas de solutions. Le Paris Saint-Germain a en effet été alerté par la situation de Ramos comme de Varane et pourrait bien sauter sur la moindre occasion...

Le PSG hésite encore pour Ramos

Au Paris Saint-Germain, on semble toutefois avoir des doutes pour Sergio Ramos. D’après les informations de RMC Sport , l’état physique du désormais ancien capitaine du Real Madrid interroge. Il a en effet été handicapé par d’innombrables blessures, surtout au genou et à 35 ans, ce n’est pas vraiment ce qui peut rassurer un club. De plus, RMC annonce que Ramos réclamerait 12M€ net par an, beaucoup trop pour le PSG, qui doit encore régler le problème de la prolongation de Kylian Mbappé. Pour Raphaël Varane les choses sont différentes, puisque s’il ne prolonge pas d’ici le 1er janvier prochain, il pourra librement négocier avec le club de son choix.

Guardiola prêt à s'offrir la paire Varane-Ramos