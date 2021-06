Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raphaël Varane va tuer tout suspense !

Publié le 19 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid aurait pris la décision de s’en aller et aurait d’ores et déjà décidé d’officialiser son départ après l’Euro.

Et si Raphaël Varane quittait à son tour le Real Madrid après le départ officialisé de Sergio Ramos ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 à la Casa Blanca, Varane semblerait songer à aller voir ailleurs cet été après 10 saisons passées au Real Madrid. Le champion du monde tricolore estimerait avoir fait le tour de la question chez les Merengue et aurait dans von viseur un transfert au PSG ou en Angleterre. Et bien que le PSG pourrait se laisser tenter par Varane, Manchester United serait également sur le coup.

Une annonce après l’Euro pour Varane ?