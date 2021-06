Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG est prévenu pour Raphaël Varane !

Publié le 18 juin 2021 à 17h10 par D.M.

Le Real Madrid est à la recherche de liquidités et pourrait accepter de se séparer de Raphaël Varane en cas d'offre supérieure à 60M€.

L’avenir de Raphaël Varane fait l’objet de nombreuses spéculations. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, le défenseur central serait prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière et à quitter le championnat espagnol. Comme indiqué par la Cadena Ser , le club merengue n’a pas l’intention de le laisser filer et lui aurait transmis deux offres de prolongation, mais le joueur aurait repoussé ces propositions. Pour l’heure, Varane n’aurait pris aucune décision et se concentre sur l’Euro, mais un départ serait bien d’actualité.

Le Real Madrid demande 60M€