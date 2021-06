Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane prêt à rejoindre le PSG ? La réponse

Publié le 18 juin 2021 à 15h00 par D.M.

Actuellement avec l'équipe de France pour disputer l'Euro, Raphaël Varane n'aurait pris aucune décision au sujet de son avenir et devrait se pencher sur la suite de sa carrière après la compétition européenne.

Le Real Madrid pourrait perdre gros lors de ce mercato estival. Le club espagnol n’est pas parvenu à trouver un accord avec Sergio Ramos, qui a annoncé son départ. Son compère en défense centrale, Raphaël Varane se pose aussi des questions au sujet de son avenir et un départ cet été ne serait pas exclu. Ce jeudi, l a Cadena Ser annonçait d’ailleurs que Varane aurait refusé deux offres de prolongation. Une aubaine pour Manchester United et le PSG, annoncés sur les traces de l’international français.

Varane n'aurait pris aucune décision