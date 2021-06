Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre prend forme pour Raphaël Varane !

Publié le 17 juin 2021 à 23h15 par B.C.

Après Sergio Ramos, c’est Raphaël Varane qui pourrait prochainement quitter le Real Madrid. L’international français ne devrait pas être retenu par Florentino Pérez en raison de sa situation contractuelle, et le PSG resterait à l’affût.

Ce jeudi, Sergio Ramos a annoncé les larmes aux yeux qu’il quitterait le Real Madrid à l’issue de son contrat, après 16 années de bons et loyaux services. C’est une page qui se tourne pour le club merengue, mais un autre départ majeur pourrait suivre dans les prochaines semaines. En effet, Raphaël Varane n’a toujours pas prolongé son bail courant jusqu’en 2022, et Florentino Pérez ne compte pas laisser le champion du monde tricolore entrer dans sa dernière année de contrat sans réagir. Si aucun accord n’est trouvé, Varane pourrait ainsi être poussé vers la sortie pour éviter de le voir partir libre dans un an, et ce scénario se confirme sérieusement.

Le départ de Varane se confirme

Ce jeudi soir, la Cadena SER annonce que le Real Madrid considère comme acté le départ de Raphaël Varane dès cet été. Deux offres de prolongation seraient déjà parvenues au défenseur français sans que celles-ci ne suffisent à le convaincre, de quoi faire comprendre aux dirigeants qu’un transfert était devenu inéluctable pour l'ancien du RC Lens. À en croire le média espagnol, le Real Madrid facilitera le départ de son joueur afin de toucher une indemnité de transfert. Le PSG et Manchester United feraient toujours partie des prétendants. Affaire à suivre…