Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur le prochain club de Sergio Ramos !

Publié le 17 juin 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que les agents de Sergio Ramos auraient proposé ses services au PSG, plusieurs clubs de Premier League seraient également intéressés par le défenseur espagnol.

Malgré de longues discussions avec Florentino Pérez, Sergio Ramos n’est pas parvenu à un accord pour une prolongation au Real Madrid. C’est donc désormais officiel, le défenseur de 36 ans quittera la capitale espagnole à l’issue de son contrat prenant fin le 30 juin prochain. Reste à savoir désormais où évoluera le joueur à la rentrée. D’après les informations du quotidien AS , c’est au PSG que se verrait bien évoluer Sergio Ramos. Ses représentants auraient déjà approché le club de la capitale pour évoquer une possible arrivée en France dans les prochaines semaines, mais la réponse du PSG se fait attendre, et d’autres pistes restent d’actualité pour le défenseur.

Rien n’est joué pour Sergio Ramos