Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message très fort de Sergio Ramos après son départ !

Publié le 17 juin 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que son départ a été officialisé ce mercredi soir, Sergio Ramos a fait ses adieux au Real Madrid ce jeudi à l’occasion d’une cérémonie organisée en son honneur.

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos ne sera officiellement plus un joueur du club de la capitale espagnole le 30 juin prochain, date de la fin de son contrat. En effet, aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties dans l’optique d’une prolongation de son bail. Ainsi, le club de la capitale espagnole a annoncé ce mercredi soir le départ de son capitaine de 35 ans. Et ce jeudi, une conférence de presse et une cérémonie d’adieu a été organisée par le Real Madrid, permettant à Sergio Ramos de faire ses adieux aux Merengue après seize ans de bons et loyaux services.

« Ce n'est qu'un au-revoir »