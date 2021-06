Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup avec Sergio Ramos ?

Publié le 17 juin 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le départ de Sergio Ramos du Real Madrid a été officialisé ce mercredi, le PSG aurait bel et bien l’intention de tenter d’attirer l’international espagnol dans son effectif.

Arrivé au Real Madrid en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos va quitter le club de la capitale espagnole le 30 juin prochain. En effet, aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé dans l’optique d’une prolongation, et les Merengue ont ainsi officialisé son départ ce mercredi. Désormais, toute la question est de savoir où le défenseur de 35 ans rebondira cet été, lui qui sera en mesure de choisir librement sa future destination. Et visiblement, le Paris Saint-Germain ne compte pas passer à côté de l’opportunité…

Le PSG serait séduit par l’expérience de Sergio Ramos