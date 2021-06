Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est déjà fixé pour Simeone !

Publié le 17 juin 2021 à 10h00 par A.C.

Giovanni Simeone, attaquant argentin de Cagliari, semble être la nouvelle cible de Jorge Sampaoli à l’OM.

C’est l’un des secteurs qui pourrait connaitre le plus de changements à l’Olympique de Marseille. Titulaire à la pointe de l’attaque, Arkadiusz Milik pourrait plier bagages seulement quelques mois après son arrivée, avec la Juventus, l’Atlético de Madrid et Tottenham prêts à tenter le coup. Mais Dario Benedetto, qui a joué les doublures de Milik en deuxième partie de saison, pourrait également partir, notamment vers l’Espagne et Elche, club dont il est actionnaire minoritaire via son agent.

Cagliari veut 15M€ pour Simeone