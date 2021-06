Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Benedetto... Longoria commence à manquer de solutions !

Publié le 16 juin 2021 à 14h30 par A.C.

Avec les possibles départs de Dario Benedetto et de Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli pourrait bien se retrouver démuni au poste d’attaquant de pointe. Surtout que les différentes pistes activées par Pablo Longoria ne semblent pas vraiment se concrétiser...

Ce mercato estival marque un tournant du projet de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Arrivé en cours de saison, l’Argentin n’a pas eu la chance de pouvoir compter sur des joueurs collant parfaitement à son style de jeu. Cet été, il peut donc directement s’impliquer dans le recrutement, sachant que La Provence a annoncé que Sampaoli souhaiterait passer ses vacances à Marseille, pour travailler main dans la main avec Pablo Longoria. En plus des renforts, l’OM devra toutefois également composer avec des départs et cela est notamment le cas au poste d’attaquant. Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik est courtisé par de nombreux clubs et ce mercredi, Tuttosport a notamment parlé d’une relance de Tottenham. La situation de Dario Benedetto est différente, puisqu’il possède moins de pistes chaudes, avec notamment un refus de retrouver son ancien club de Boca Juniors.

Les pistes de Longoria tombent l’une après l’autre