Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG et l’OM affrontent une menace commune sur le marché des transferts !

Publié le 16 juin 2021 à 11h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille pourraient bien faire face à un danger de taille en ce mercato estival.

Le mercato estival a ouvert ses portes et les clubs français se montrent déjà très actifs. C'est notamment le cas de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Dans le sud de la France, on semble attendre de pieds ferme Gerson, qui a trouvé un accord de principe avec l’OM et pourrait donc quitter Flamengo au cours des prochaines semaines. Mais Pablo Longoria travaille également sur d’autres dossiers chauds, comme ceux liés à Leonardo Balerdi et Pol Lirola, prêtés à l’OM cette saison et demandes de Jorge Sampaoli, qui souhaiterait les garder. Du côté du Paris Saint-Germain, on voir les choses en grand. Leonardo semble en effet sur le point de boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC se termine le 30 juin prochain. L’Italien n’est pas seul, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le directeur sportif du PSG négocie actuellement avec l’Inter, pour Achraf Hakimi

Paratici veut Icardi et Milik à Tottenham