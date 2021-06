Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une révélation de Ligue 1 ciblée par Longoria !

Publié le 16 juin 2021 à 11h10 par T.M.

En quête d’un renfort en défense centrale, Pablo Longoria prospecterait notamment en Ligue 1.

Cet été, l’un des gros chantiers de l’OM et de Pablo Longoria concerne la défense centrale. En effet, plusieurs incertitudes entourent ce secteur de jeu. Sur la Canebière, il est donc important de se renforcer à ce poste. Cela pourrait notamment être fait avec David Luiz. Actuellement libre de tout contrat, le Brésilien pourrait donc faire son retour en Ligue 1 après avoir déjà porté le maillot du PSG. Toutefois, Pablo Longoria ne se contenterait pas seulement d’une seule piste et d’autres joueurs seraient surveillés, y compris en Ligue 1.

Un intérêt pour Badé !