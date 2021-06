Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli active une nouvelle piste en attaque !

Publié le 16 juin 2021 à 10h10 par A.C.

Avec les possibles départs de Dario Benedetto et Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour les remplacer.

L’été sera long et riche en rebondissements à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria semble prêt à apporter des gros changements et cela concerne surtout l’attaque. L’avenir de Arkadiusz Milik est toujours flou, même si son absence de l’Euro pourrait finalement aider l’OM à le garder. Peu utilisé cette saison, Dario Benedetto pourrait également être emmené à faire ses valises et Longoria semble notamment lorgner Rafael Leao du Milan AC, pour le remplacer.

Sampaoli veut Giovanni Simeone !