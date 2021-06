Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup envisagé pour la succession de Mandanda ?

Publié le 16 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, l’un des objectifs de l’OM est de trouver le gardien qui assurera à terme la succession de Steve Mandanda. Et pour cela, la réponse pourrait se trouver à l’Ajax Amsterdam.

Comme l’a révélé Pablo Longoria, l’OM attend 11 recrues durant ce mercato estival. Et parmi ces renforts devrait notamment se trouver un gardien. En effet, bien que Steve Mandanda soit toujours sous contrat jusqu’en 2024, il n’incarne pas l’avenir. Longoria cherche donc déjà à préparer sa succession en trouvant celui qui le remplacer à terme. Pour cela, de nombreuses pistes ont déjà été cités à l’instar d’Alban Lafont ou encore Alexander Nübel, mais ce feuilleton serait encore loin d’être terminé.

Et si l’OM tentait le coup avec Onana ?