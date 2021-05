Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : On commence à y voir plus clair pour la succession de Mandanda !

Publié le 26 mai 2021 à 17h30 par T.M.

Pablo Longoria l’a annoncé, il recherchera un nouveau gardien cet été pour l’OM afin d’assurer l’après Steve Mandanda. Reste à trouver la perle rare et cette recherche commencerait à s’affiner.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que Steve Mandanda est bien installé dans les buts de l’OM. Numéro 1 incontesté, l’international français vient toutefois de fêter ses 36 ans et ne représente plus l’avenir sur la Canebière. Et bien que Mandanda soit encore sous contrat, Pablo Longoria l’a annoncé, il veut déjà préparer l’avenir en recrutant un nouveau gardien cet été. L’idée serait ainsi de s’offrir un numéro 1 bis pour assurer la transition en douceur et remplacer à terme le champion du monde. Cela fait ainsi quelques semaines que cette quête d’un nouveau gardien fait parler sur la Canebière et deux noms sont revenus avec insistance : Alban Lafont (FC Nantes) et Alexander Nübel (Bayern Munich). Qui viendra alors dans les cages de l’OM cet été ?

Une opportunité avec Lafont ?

Cela faisait deux saisons qu’Alban Lafont était prêté par la Fiorentina au FC Nantes. Et alors que les Canaris avaient la possibilité de recruter définitivement l’international Espoirs français, ils l’ont fait en déboursant 7M€. Toutefois, Lafont pourrait très rapidement quitter les bords de la Loire. Comme l’a expliqué La Provence ce mercredi, Waldemar Kita et ses collaborateurs ne fermeraient pas la porte à un départ de Lafont cet été, surtout si le FC Nantes venait à descendre en Ligue 2. Pour rappel, les Nantais vont disputer les barrages face à Toulouse. A voir quel sera alors le résultat et les conséquences sur l’avenir de Lafont qui pourraient profiter à l’OM.

Ça se referme pour Nübel !