Mercato - OM : Une énorme ouverture en coulisses avec Alban Lafont ?

Publié le 26 mai 2021 à 12h10 par D.M.

Alors que l'OM recherche un gardien capable de prendre la succession de Steve Mandanda, Alban Lafont pourrait être mis sur le marché notamment si le FC Nantes descend en Ligue 2.

Agé de 36 ans, Steve Mandanda est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Pablo Longoria en a pleinement conscience et recherche un portier capable, à terme, de le remplacer dans les cages. Plusieurs noms ont été annoncés fans le viseur de l’OM à l’instar d’Alexander Nübel (Bayern Munich) ou encore d’Alban Lafont. Le jeune portier appartient au FC Nantes, qui a décidé de lever l’option d’achat comprise dans contrat et fixée à 7M€ par la Fiorentina. Mais malgré cela, un départ dans les prochaines semaines ne serait pas exclu.

Lafont sur le marché en cas de relégation du FC Nantes ?