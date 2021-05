Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à un gros obstacle pour Alban Lafont ?

Publié le 9 mai 2021 à 10h10 par K.V.

Alban Lafont a récemment vu son option d’achat être levée par le FC Nantes, mais l'Olympique de Marseille aurait toujours la possibilité de le recruter, à un prix plus élevé désormais, au grand dam des dirigeants olympiens.

De retour en Ligue 1, sous la forme d'un prêt, du côté du FC Nantes, Alban Lafont est des plus courtisés. Jeune talent français de 22 ans, le gardien aurait notamment tapé dans l'oeil de Pablo Longoria et de l'Olympique de Marseille, qui aimeraient miser sur lui pour succéder à Steve Mandanda. Mais le FC Nantes en a décidé autrement, à tel point que les dirigeants des Canaris ont levé l'option d'achat d'Alban Lafont, fixée à 7M€ par la Fiorentina, le liant au club jusqu'en 2024. Pour autant, une vente ne serait finalement pas exclue, afin de renflouer les caisses et satisfaire le joueur. De quoi permettre à l'OM de s'offrir les services d'Alban Lafont ?

Alban Lafont plus cher, trop cher ?