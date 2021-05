Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Leonardo passe à l’action pour amener Sergio Ramos au PSG !

Publié le 9 mai 2021 à 10h00 par T.M.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé. Et l’Espagnol pourrait bien se rapprocher d’une arrivée au PSG.

Capitaine et figure emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos pourrait bien vivre actuellement ses derniers moments du côté de la Casa Blanca. Cela fait maintenant plusieurs mois que le feuilleton dure, mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé entre l’Espagnol et Florentino Pérez. Par conséquent, étant en fin de contrat, Sergio Ramos pourrait donc s’en aller librement à l’issue de la saison. Pour aller où ? A 35 ans, le défenseur central ne devrait pas manquer de courtisans et alors que le PSG a souvent été annoncé comme une possibilité, rejoindre le Parc des Princes serait aujourd’hui une vraie possibilité.

Une offre du PSG entre les mains de Ramos !