Mercato - PSG : Une énorme star en approche à Paris ?

Publié le 9 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

En fin de contrat cet été au Real Madrid, Sergio Ramos se rapprocherait concrètement du PSG et une signature serait même imminente.

Depuis le 1er janvier dernier, Sergio Ramos se trouve dans la possibilité de discuter avec le club de son choix afin de trouver un terrain d’entente en ce qui concerne son futur contrat. En effet, son engagement envers le Real Madrid prend fin en juin et aucune prolongation ne semble se dessiner alors que les dirigeants merengue ne seraient ouverts à le conserver si et seulement si il serait prêt à baisser son salaire de 10%. Une occasion en or pour le PSG qui aurait même fait un grand pas pour son arrivée.

Un contrat sur le point d’être convenu pour Sergio Ramos ?

C’est en effet ce que le journaliste qatari Mohammed Saeed Alkaabi, qui avait notamment annoncé la prolongation de Neymar au PSG, a fait savoir samedi soir. Selon ses informations, Sergio Ramos devrait arborer la tunique rouge et bleue du Paris Saint-Germain la saison prochaine puisqu’un accord contractuel serait en discussions et proche d’être bouclé. Le décor est planté.