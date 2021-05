Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a changé son fusil d'épaule pour ce crack français !

Publié le 8 mai 2021 à 23h30 par A.D.

Alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient prendre le large cet été, Zinedine Zidane penserait toujours à recruter Jules Koundé. Le coach du Real Madrid apprécierait beaucoup le défenseur du FC Séville, bien qu'il ne soit pas une priorité pour lui actuellement.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit du Real Madrid car il ne parviendrait pas à trouver un terrain d'entente avec sa direction. Dans cette optique, Zinedine Zidane se préparerait déjà à un possible départ de son capitaine et aurait identifié plusieurs profils pour le remplacer numériquement. D'autant que, Raphaël Varane, qui serait réticent à prolonger, pourrait également partir cet été, soit à un an de la fin de son bail. D'après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , le coach du Real Madrid serait toujours sur les traces de Jules Koundé et aurait inscrit son nom dans sa short-list. Une information confirmée par Marca , qui apporte une certaine nuance.

Jules Koundé n'est pas une priorité pour Zinedine Zidane