Mercato - Real Madrid : Zidane va faire face à un problème de taille avec Bale !

Publié le 8 mai 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Prêté jusqu'à la fin de la saison à Tottenham, Gareth Bale voudrait retourner au Real Madrid lors du prochain exercice afin d'honorer son contrat. Une mauvaise nouvelle pour Zinédine Zidane, qui a souhaité son départ lors du dernier mercato estival.

Qu’il est loin le temps où Gareth Bale enchaînait les matches et les buts au Real Madrid. Ancien membre de la BBC , l’attaquant gallois a peu à peu perdu sa place et la confiance de Zinédine Zidane jusqu’à devenir un second couteau dans l’esprit du Français. L’entraîneur du Real Madrid a d’ailleurs tout fait pour se séparer de Bale lors du dernier mercato estival. Après des semaines de négociations, le joueur de 31 ans a accepté de changer d’air et de rejoindre Tottenham, club où il a évolué entre 2007 et 2013. Sous les ordres de José Mourinho une grande partie de la saison, Gareth Bale a retrouvé le chemin des pelouses et des filets. Auteur de 9 buts en Premier League, l’ancien membre de Southampton a retrouvé du temps de jeu en Angleterre. Pourtant, le Gallois n’aurait pas l’intention de rester à Tottenham la saison prochaine.

Bale se voit au Real Madrid la saison prochaine

Malgré sa bonne saison en Premier League, Gareth Bale souhaiterait faire son retour au Real Madrid notamment pour rejoindre sa famille qui vit toujours dans la capitale espagnole. Lié à la Casa Blanca jusqu’en 2022, l’attaquant gallois aimerait honorer son contrat avant de relever un nouveau défi dans sa carrière selon les informations divulguées par As. Une information confirmée par le journaliste de la Cadena Ser Anton Meana. Interrogé sur son avenir au mois de mars, Gareth Bale avait déjà annoncé la couleur : « Pour la saison prochaine, légalement mon contrat stipule que je dois retourner au Real Madrid, c'est ce que j'ai déclaré. Je ne pense pas que ce soit irrespectueux envers qui que ce soit. Le Real Madrid est mon club parent. Ce qui était convenu c’est que j’aille à Tottenham en prêt jusqu'à la fin de la saison, et que je retourne au Real Madrid ». Un départ qui pourrait provoquer quelques tensions au Real Madrid puisque selon la presse espagnole, Florentino Perez voudrait se séparer du Gallois lors du prochain mercato estival afin de renflouer les caisses du club.

L'agent de Bale laisse planer le doute