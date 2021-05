Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Mexique, un choix purement financier pour Thauvin ?

Publié le 8 mai 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Courtisé par de nombreuses équipes européennes, Florian Thauvin a jeté son dévolu sur les Tigres de Monterrey. Un choix motivé notamment par des raisons financières, selon l'agent Bruno Satin.

C’est désormais officiel, Florian Thauvin ne portera pas les couleurs de l’OM la saison prochaine. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 14 janvier dernier, Pablo Longoria lui a proposé de prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, mais l’international français a décidé de repousser la proposition de son dirigeant et de quitter la Canebière. Courtisé par de nombreux clubs européens (OL, OGC Nice, Napoli, Milan AC, West Ham, Crystal Palace, Atlético Madrid, FC Séville), Thauvin a opté pour un choix surprenant. Le joueur de 28 ans a donné une trajectoire inattendue à sa carrière en rejoignant les Tigres de Monterrey. Au Mexique, le champion du monde retrouvera son ancien partenaire à l’OM André-Pierre Gignac, qui a tout fait pour le convaincre de venir. Ce vendredi, quelques minutes après l’officialisation de ce transfert, Thauvin a évoqué sa joie sur les réseaux sociaux : « Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. Toujours avec mon cœur et mon affection pour le club et les supporters. Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss » peut-on lire sur son compte Twitter . Mais pourquoi Florian Thauvin, qui n’est pas en fin de carrière, a-t-il décidé d’opter pour une destination exotique ?

Le choix de Thauvin expliqué