Mercato - OM : Thauvin a-t-il fait le bon choix en rejoignant Gignac au Mexique ?

Publié le 8 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OM, via son président Pablo Longoria et son entraîneur Jorge Sampaoli ont tenté le tout pour le tout afin de prolonger le contrat de Florian Thauvin, le champion du monde a finalement pris la décision de signer chez les Tigres de Monterrey et d’y rejoindre André-Pierre Gignac. L’ailier de l’Olympique de Marseille a-t-il fait le bon choix ? C’est notre sondage du jour.

Vendredi, les Tigres de Monterrey ont mis fin au feuilleton Florian Thauvin qui courrait depuis plus d’un an. En effet, alors que l’ailier de l’Olympique de Marseille était blessé pour la quasi totalité de la saison dernière, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’époque, n’avait pas fait le nécessaire pour prolonger son contrat qui courrait jusqu’en juin 2021. Résultat, et ce malgré les efforts de Pablo Longoria, qui a pris la succession d’Eyraud en février, et le nouveau projet initié par l’entraîneur Jorge Sampaoli, Florian Thauvin a fait le choix de ne pas prolonger et de rejoindre son ancien coéquipier André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey où il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2026 pour un salaire annuel de 5M€ environ. Cependant, Thauvin aurait eu l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière en Europe.

Dans le viseur d’une poignée de clubs, Thauvin a fait le choix de l’exotisme