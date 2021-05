Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un autre club de Ligue 1 aurait tenté le coup pour Thauvin !

Publié le 8 mai 2021 à 11h10 par La rédaction

C’est officiel, Florian Thauvin sera à partir de la saison prochaine, un joueur des Tigres de Monterrey. Officialisé ce vendredi, l’attaquant français aurait par ailleurs eu d’autres pistes et notamment celle du Stade Rennais, qui semblait intéressé.

Alors que Florian Thauvin s’est engagé avec les Tigres de Monterrey à partir de la saison prochaine, d’autres clubs, notamment en Ligue 1, étaient intéressés par l’attaquant tricolore de 28 ans. Le futur ex-joueur de l’OM qui a adressé un message aux supporters des Tigres, aurait intéressé notamment le Stade Rennais, surprenant concurrent dans le dossier Florian Thauvin.

Le Stade Rennais a tenté Thauvin