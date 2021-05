Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est déjà terminé pour Florian Thauvin !

Publié le 7 mai 2021 à 17h10 par A.D. mis à jour le 7 mai 2021 à 17h18

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin ne devrait pas jouer une saison de plus avec l'OM. L'international français aurait choisi de rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey et son départ devrait être officialisé ce vendredi en fin d'après-midi.

Alors que son contrat avec l'OM expirera le 30 juin, Florian Thauvin est partagé entre une prolongation et un départ libre et gratuit en fin de saison. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis la mi-janvier, Pablo Longoria ne veut absolument pas laisser partir son numéro 26. Dans cette optique, le nouveau président de l'OM tente le tout pour le tout pour prolonger Florian Thauvin. Toutefois, il semblerait que ses efforts ne portent pas leurs fruits et que l'avenir de l'ailier droit de 28 ans soit déjà scellé.

Une officialisation ce vendredi pour Florian Thauvin ?