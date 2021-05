Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dix possibilités qui se sont offertes à Florian Thauvin...

Publié le 7 mai 2021 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 7 mai 2021 à 11h36

En raison de sa situation contractuelle très incertaine à l’OM, Florian Thauvin s’est attiré de nombreux prétendants ces derniers mois. Et l’attaquant français, libre cet été, avait d’ailleurs le choix entre minimum dix options pour son avenir…

C’est un fait, Florian Thauvin (28 ans) sera l’une des grandes attractions de ce mercato estival 2021, puisque l’attaquant français arrive en fin de contrat avec l’OM. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, Pablo Longoria se bat avec détermination pour tenter de prolonger l’ancien Bastiais, mais le retard accumulé par son prédécesseur à la présidence de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, semble fatal au dirigeant espagnol. Thauvin s’apprête donc bel et bien à partir libre du Vélodrome cet été, et à en croire la tendance dégagée ces derniers jours, il aurait d’ailleurs opté pour une destination surprenante malgré l’embarras du choix qui s’offrait à lui…

Thauvin avait dix possibilités…

En effet, L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que de nombreuses écuries, en France comme à l’étranger, ont tenté leur chance à divers degrés pour tenter d’attirer Florian Thauvin cet été : en Ligue 1, l’OL ainsi que l’OGC Nice auraient sondé le joueur de l’OM, sans grande réussite. Et à l’étranger, l’attaquant français figurait sur les tablettes de Naples, l’Atlético de Madrid, du Milan AC, de Crystal Palace, de West Ham et donc des Tigres de Monterrey, qui semble être arrivé tardivement dans ce dossier. Si l’on rajoute à cela l’intérêt de longue date porté par le FC Séville à Florian Thauvin, ainsi que la détermination de la direction de l’OM à tenter de le prolonger ces derniers mois, il avait donc le choix entre dix possibilités bien concrètes pour son futur. Mais le joueur phocéen aurait déjà fait son choix…

Les Tigres devraient rafler la mise