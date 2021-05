Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’entraîneur des Tigres sort du silence pour Florian Thauvin !

Publié le 7 mai 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que Florian Thauvin semble plus que jamais se rapprocher d’un transfert libre vers les Tigres de Monterrey puisqu’il arrive en fin de contrat à l’OM, l’entraîneur du club mexicain a réagi à ce dossier brûlant.

Florian Thauvin avec André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey, ça se précise ? L’attaquant de l’OM, en fin de contrat au mois de juin, aurai déjà trouvé un accord avec le club mexicain et se rapproche de jour en jour d’une arrivée libre chez les Tigres, où il retrouvera donc son ancien compère de l’attaque de l’OM. Interrogé en conférence de presse ces dernières heures, l’entraîneur de la formation américaine, Ricardo Ferretti, a quant à lui préféré botter en touche sur le dossier Thauvin.

« Je ne parlerai pas jusqu’à que ce soit signé »