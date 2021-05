Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros effort de Longoria pour conserver Florian Thauvin ?

Publié le 6 mai 2021 à 19h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Florian Thauvin s’écrirait donc du côté du Mexique, Pablo Longoria serait pourtant prêt à tout pour le conserver à l’OM.

La saison prochaine, on pressentait Florian Thauvin au Milan AC, au FC Séville ou encore à Leicester. Finalement, c’est vers une destination exotique que se dirigerait l’international français en fin de contrat à l’OM. En effet, aujourd’hui, tout indique que l’avenir de Thauvin devrait s’écrire au Mexique, où il devrait rapidement s’engager avec les Tigres de Monterrey, le club d’André-Pierre Gignac. Un transfert surprise, pour lequel les Mexicains auraient visiblement mis les petits plats dans les grands afin de convaincre le Marseillais. Et cela serait visiblement en passe de fonctionner, au grand dam de Pablo Longoria, le président de l’OM.

5 ans de plus pour Thauvin ?