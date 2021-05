Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac est bien à l'origine d'un énorme coup de tonnerre pour Thauvin !

Publié le 6 mai 2021 à 16h10 par A.M.

Coéquipier à l'OM durant deux saisons entre 2013 et 2015, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin pour se retrouver aux Tigres de Monterrey. Et bien évidemment, l'ancien attaquant marseillais ne serait pas étranger à cet énorme coup.

C'est une petite bombe qui a été révélée par les médias mexicains ces derniers jours. En effet, Florian Thauvin serait tout proche de rejoindre les Tigres de Monterrey. En fin de contrat à l'OM, le Champion du monde aurait même repoussé les avances de l'AC Milan ou encore du Séville FC pour rejoindre le club mexicain. Un projet au sein duquel il serait la véritable star avec à la clé un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera en partie au Mexique. Et bien évidemment, derrière ce coup de tonnerre se cache un certain André-Pierre Gignac.

Gignac a fait le forcing pour Thauvin