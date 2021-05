Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une très grosse surprise pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 6 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur des Tigres de Monterrey, Florian Thauvin pourrait bel et bien prendre la direction du Mexique cet été.

L’avenir de Florian Thauvin interroge de plus en plus, lui qui est en fin de contrat à l’OM. Au sein du club phocéen, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria cherchent actuellement à conserver et prolonger l’international français. Et si les derniers échos étaient plutôt bons, une grande menace vient de faire son apparition. En effet, selon les informations en provenance du Mexique, après avoir recruté André-Pierre Gignac, les Tigres de Monterrey voudraient frapper un nouveau gros coup en s’offrant Thauvin. Et cette piste surprise ne cesse de prendre de l’ampleur…

Nouvelle confirmation !