Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Klopp s'invite dans le feuilleton Thauvin !

Publié le 5 mai 2021 à 20h10 par A.C.

Jürgen Klopp et Liverpool auraient l’intention de faire irruption dans le dossier Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille.

Il ne reste plus que quelques semaines de contrat pour Florian Thauvin, à l’Olympique de Marseille. A la fin du mois de juin, le Champion du monde pourra quitter le club et s’engager ailleurs... à moins que Pablo Longoria n’arrive à inverser la tendance ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’OM a soumis une offre de prolongation à Thauvin, mais aucune réponse ne semble encore être arrivée. En attendant, plusieurs médias hispanophones parlent de négociations entre Thauvin et les Tigres, club mexicain ou joue André-Pierre Gignac.

Liverpool également dans le coup pour Thauvin