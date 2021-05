Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho pourrait relancer un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 5 mai 2021 à 21h45 par A.M.

Futur entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho apprécierait le profil d'Alessandro Florenzi et pourrait en faire un joker dans son effectif, à l'image de ce qu'il avait fait avec Javier Zanetti à l'Inter.

Prêté par l'AS Roma l'été dernier, Alessandro Florenzi s'est rapidement distingué dans le couloir droit de la défense du PSG notamment grâce à ses qualités offensives et sa capacité à délivrer des centres dangereux. Toutefois, l'international italien a rapidement affiché ses limites au très haut niveau dans les matches cruciaux de Ligue des Champions comme en témoigne sa prestation contre Manchester City mardi soir (0-2). Par conséquent, le PSG pourrait décider de ne pas lever son option d'achat estimée à 8M€.

Florenzi, le joker de Mourinho ?